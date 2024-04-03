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3 апреля, 09:28

Песков не знает, предупреждали ли США о планах террористов напасть на "Крокус"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, действительно ли США предупреждали Россию о планах террористов напасть на "Крокус сити холл" в Красногорске. По словам представителя Кремля, это является компетенцией спецслужб.

"Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб, информация передаётся непосредственно от службы к службе", — сказал он.

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Напомним, американская газета The Washington Post утверждает, что США заранее предупредили Россию о возможном теракте в "Крокус сити холле". Якобы уведомление об этом было сделано за день до официального оповещения Посольства США в Москве. В свою очередь The New York Times ещё 28 марта писала, что часть разведданных была скрыта от Москвы.

Вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где вот-вот должен был начаться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, и известно, что они намеревались скрыться на Украине. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числятся более 550 человек. Уже 24 марта нападавших отправили в СИЗО. Также под стражу заключили соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших им использованный в тот вечер автомобиль, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов дела. Следствие продолжается, и официальных версий пока не выдвигалось, однако, как отмечал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, все следы ведут на Украину.

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Life.ru

Александр Юнашев
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