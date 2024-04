Песков не знает, предупреждали ли США о планах террористов напасть на "Крокус"

Напомним, американская газета The Washington Post утверждает, что США заранее предупредили Россию о возможном теракте в "Крокус сити холле". Якобы уведомление об этом было сделано за день до официального оповещения Посольства США в Москве. В свою очередь The New York Times ещё 28 марта писала, что часть разведданных была скрыта от Москвы.