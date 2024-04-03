Песков не знает, предупреждали ли США о планах террористов напасть на "Крокус"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, действительно ли США предупреждали Россию о планах террористов напасть на "Крокус сити холл" в Красногорске. По словам представителя Кремля, это является компетенцией спецслужб.

"Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб, информация передаётся непосредственно от службы к службе", — сказал он.