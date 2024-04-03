Следы теракта в "Крокус сити холле" ведут к спецслужбам Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершён не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ*", — подчеркнул Патрушев.

По его словам, киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется Соединёнными Штатами. Патрушев отметил, что ИГИЛ*, "Аль-Каиду"* и другие террористические организации создал именно Вашингтон. Секретарь Совбеза напомнил, что совершивших теракт в "Крокусе" задержали во время попытки прорыва к госгранице России, где с Украины готовилось "окно" для их перехода.

Также Патрушев пояснил, что массовый телефонный обзвон с Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий начался сразу после теракта в "Крокусе". Кроме того, секретарь Совбеза назвал неадекватной реакцию Владимира Зеленского, который обвинил власти РФ в теракте. Вместе с тем в Словакии, указал секретарь Совбеза, прямо заявляют о том, что Украина укрывает террористов на своей территории и использует их в своих целях.

Патрушев заключил, что теракт в "Крокусе" был хорошо организован и сопровождался заранее срежиссированным освещением СМИ на Западе в нужном для них русле. Все заказчики и спонсоры этого ужасного нападения понесут соответствующее наказание, подчеркнул госдеятель.