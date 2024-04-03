Родственникам выдали тела 84 погибших при теракте в "Крокусе"
"Крокус сити холл" в Красногорске вечером 22 марта. Обложка © Life.ru
В судебно-медицинском морге в московском Царицыне выдали родственникам 84 из 87 опознанных тел погибших при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 08:00 среды [3 апреля] родственникам выданы тела 84 погибших", — сказал собеседник РИА "Новости".
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу, после чего устроили пожар и скрылись. В тот момент в здании ожидалось начало концерта рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числятся более 550 человек. Нападавших заключили под стражу 24 марта. Также в СИЗО отправили соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших им использованный в тот вечер автомобиль, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов дела.