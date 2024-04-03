Львова-Белова: Число погибших при теракте в "Крокусе" детей выросло до шести
Стихийный мемориал у "Крокус сити холла" в Красногорске. Обложка © Life.ru
Число детей, погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске, выросло до шести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Ещё семеро несовершеннолетних пострадали.
"Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжёлом состоянии, трое уже в средней степени тяжести <...> Прогнозы положительные", — добавила детский омбудсмен.
Львова-Белова навестила детей и постоянно находится на связи с главными врачами больниц, в которых они проходят лечение. Пострадавшие обеспечены всем необходимым.
Напомним, вечером 22 марта в Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых боевиков ворвались в "Крокус сити холл", где ожидалось начало концерта рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Позднее нападавших задержали в Брянской области, известно, что они пытались через "окно" перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числятся более 550 человек. Уже 24 марта боевиков заключили под стражу. Позднее стало известно о других фигурантах. Так, в СИЗО отправили отца и двух сыновей, продавших террористам использованный при нападении автомобиль, и предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды. По данным следствия, они знали о планах боевиков. Позднее стало известно об аресте ещё одного соучастника и мужчины, участвовавшего в финансировании боевиков.