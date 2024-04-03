Львова-Белова: Число погибших при теракте в "Крокусе" детей выросло до шести

Число детей, погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске, выросло до шести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Ещё семеро несовершеннолетних пострадали.

"Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжёлом состоянии, трое уже в средней степени тяжести <...> Прогнозы положительные", — добавила детский омбудсмен.