Кандидаты в ВС РФ называют мотивом служить желание отомстить за теракт в "Крокусе"
Минобороны: Кандидаты в ВС РФ заявляют, что хотят отомстить за теракт в "Крокусе"
"Крокус сити холл" вечером 22 марта. Обложка © Life.ru
В последнюю неделю большинство кандидатов на службу по контракту в ВС России называют своим мотивом желание отомстить за теракт в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в Минобороны.
"В ходе собеседований, проведённых за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", — рассказали в ведомстве.
Так, за прошедшие десять дней контракты заключили около 16 тысяч человек, среди которых — Олег Тернов из Севастополя. Он уже участвовал в спецоперации, однако после теракта решил снова отправиться на фронт.
"После страшных событий в Москве [понял, что] не хочу оставаться в стороне и хочу, чтобы в мой родной город не приходила такая беда", — добавил боец.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где должен был пройти концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу, после чего подожгли здание и скрылись в направлении российско-украинской границы. Их задержали в Брянской области перед попыткой через "окно" перейти в Незалежную. Трагедия унесла жизни 144 человек, а пострадавшими числятся более 550. Уже 24 марта нападавших отправили в СИЗО. В деле есть и другие фигуранты. Так, под стражу заключили отца и двух сыновей, продавших террористам использованную ими машину, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Следствие установило, что они знали о планах террористов. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов. Последний участвовал в финансировании боевиков.