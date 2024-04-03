Кандидаты в ВС РФ называют мотивом служить желание отомстить за теракт в "Крокусе"

В последнюю неделю большинство кандидатов на службу по контракту в ВС России называют своим мотивом желание отомстить за теракт в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в Минобороны.

"В ходе собеседований, проведённых за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", — рассказали в ведомстве.

Так, за прошедшие десять дней контракты заключили около 16 тысяч человек, среди которых — Олег Тернов из Севастополя. Он уже участвовал в спецоперации, однако после теракта решил снова отправиться на фронт.