WP утверждает, что США якобы заранее предупреждали РФ о возможном теракте в "Крокусе"

Согласно версии анонимных информаторов издания, США более чем за две недели до теракта предупреждали российскую сторону о том, что концертный зал "Крокус сити холл" может стать целью для атаки. В материале указано, что эти сведения были переданы за день до того, как американское посольство в Москве опубликовало предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.