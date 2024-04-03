WP утверждает, что США якобы заранее предупреждали РФ о возможном теракте в "Крокусе"
WP: США более чем за две недели предупредили РФ об угрозе теракта в "Крокусе"
Американская газета The Washington Post (WP) утверждает, что Вашингтон якобы заранее предупреждал Россию о возможном теракте в "Крокус сити холле". Соответствующее заявление газета опубликовала со ссылкой на неназванные источники.
Согласно версии анонимных информаторов издания, США более чем за две недели до теракта предупреждали российскую сторону о том, что концертный зал "Крокус сити холл" может стать целью для атаки. В материале указано, что эти сведения были переданы за день до того, как американское посольство в Москве опубликовало предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.
Напомним, 7 марта Посольство США в Москве разместило объявление о возможных терактах в России, в том числе на концертах, а также посоветовало своим гражданам не посещать массовые мероприятия. 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Американские СМИ также сообщали, что спецслужбы США не поделились с РФ конкретной информацией о риске теракта из страха раскрыть собственные источники. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что информация о подготовке теракта, переданная Штатами, носила общий характер и российские спецслужбы на неё отреагировали. Его слова подтвердил и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Life.ru