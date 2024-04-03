Более 100 тысяч человек с начала года пошли служить в ВС РФ по контракту
МО: Уже более 100 тыс. человек с начала года пошли служить в ВС РФ по контракту
С начала текущего года на военную службу по контракту в ВС РФ поступили уже более 100 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Там также указали, что только за последние десять дней около 16 тысяч граждан заключили контракты для участия в СВО.
В ведомстве также уточнили, что в Москве и других городах страны существенно увеличилось число тех, кто хочет поступить на военную службу по контракту. По данным Минобороны, ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек для поступления на военную службу.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что срочники, которых призовут в рамках стартовавшего весеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО. А военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истёк, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин