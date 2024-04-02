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2 апреля, 12:21

Шойгу: Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО

Срочники, которых призовут в рамках стартовавшего накануне весеннего призыва, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. В свою очередь военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истёк, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства", — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом российских вооружённых сил, обратив на это особое внимание должностных лиц.

Шойгу добавил, что в регионах России сформировано 2646 призывных комиссий, а на военную службу подлежит 150 тысяч человек. Большинство срочников сначала получит военно-учётные специальности в учебных соединениях и воинских частях, а затем отправится к местам службы, пояснил глава Минобороны.

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Весенний призыв продлится до 15 июля. Ранее опытные военные объяснили будущим призывникам, как подготовиться к армии. Молодым людям рекомендовали обратить внимание на свою физическую форму: научиться делать хотя бы 20 приседаний и 10 подтягиваний.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Никита Никонов
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