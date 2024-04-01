Призывная комиссия начала принимать решения об отсрочке от армии для айтишников

Призывная комиссия с 1 апреля начала принимать решения о предоставлении отсрочки для IT-специалистов от срочной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Ежегодный призыв на срочную службу стартовал в России 1 апреля. ИТ-специалистам, соответствующим ряду критериев, положена отсрочка. Для её получения айтишники заранее подавали заявления на "Госуслугах". Теперь с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке от срочной службы", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что иногда некоторые призывники, которым положена отсрочка, могут не отображаться в соответствующих списках. В основном это происходит, если специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы, или тогда, когда работник сменил компанию, а новый работодатель ещё не успел подать списки.