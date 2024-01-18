Россиянам рассказали о сроках подачи заявок на ИТ-отсрочку от весеннего призыва
Минцифры: Заявки на ИТ-отсрочку можно будет подавать со следующей недели
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Заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва для IT-специалистов можно будет подать на "Госуслугах" с 22 января по 6 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. В ведомстве рассказали, что данные о сотруднике должен подтвердить работодатель, после чего в срок до 2 марта заявки будут переданы в Минобороны.
Если сотрудник не имеет личного кабинета на "Госуслугах", отметили в Минцифры, организация сможет внести его в список на отсрочку самостоятельно.
"Обратите внимание. Гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что единый реестр повесток заработает во время осеннего призыва в армию в 2024 году. Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных в апреле прошлого года. Нижняя палата парламента рассмотрела сразу во втором и третьем чтении поправки в законодательство, которые вводят для россиян единый реестр военнообязанных, электронные способы оповещения призывников и новые виды взысканий для уклонистов от призыва. Подробнее об электронных повестках в военкомат писал Лайф.