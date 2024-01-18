Россиянам рассказали о сроках подачи заявок на ИТ-отсрочку от весеннего призыва

Заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва для IT-специалистов можно будет подать на "Госуслугах" с 22 января по 6 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. В ведомстве рассказали, что данные о сотруднике должен подтвердить работодатель, после чего в срок до 2 марта заявки будут переданы в Минобороны.

Если сотрудник не имеет личного кабинета на "Госуслугах", отметили в Минцифры, организация сможет внести его в список на отсрочку самостоятельно.

"Обратите внимание. Гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста", — говорится в сообщении ведомства.