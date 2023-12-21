Единый реестр повесток заработает во время осеннего призыва в армию в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны провести осенний призыв в армию в следующем году с использованием государственной системы единого реестра повесток. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре – декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, гражданах, состоящих на воинском учёте, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте", — сказано в поручении президента.
Напомним, что Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках в апреле этого года. Нижняя палата парламента рассмотрела сразу во втором и третьем чтении поправки в законодательство, которые вводят для россиян единый реестр военнообязанных, электронные способы оповещения призывников и новые виды взысканий для уклонистов от призыва. Подробнее об электронных повестках в военкомат писал Лайф.
ТАСС / Кирилл Кухмарь