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21 декабря, 07:44

Единый реестр повесток заработает во время осеннего призыва в армию в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны провести осенний призыв в армию в следующем году с использованием государственной системы единого реестра повесток. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре – декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, гражданах, состоящих на воинском учёте, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте", — сказано в поручении президента.

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Напомним, что Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках в апреле этого года. Нижняя палата парламента рассмотрела сразу во втором и третьем чтении поправки в законодательство, которые вводят для россиян единый реестр военнообязанных, электронные способы оповещения призывников и новые виды взысканий для уклонистов от призыва. Подробнее об электронных повестках в военкомат писал Лайф.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ян Поланин
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