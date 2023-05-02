Кто из призывников сможет оспорить в суде службу в армии Поправки к закону предусматривают возвращение права оспорить в суде призыв в армию в случае негодности по состоянию здоровья или в связи с семейными проблемами. Либо всё должен решить запуск госсистемы воинского учёта, которая сама соберёт справки и отменит призыв. 1 мая, 23:40 Призыв в армию можно будет оспорить. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Изменения в законе о призыве на военную службу

В Госдуме сейчас обсуждается два варианта защиты прав призывников, которые хотят пожаловаться на нарушение правил призыва на военную службу. С 14 апреля 2023 года разбираться в данном вопросе сложно, поскольку предыдущие поправки в законодательстве усложняют этот процесс. В подтверждение можно напомнить случай с отменённым призывом нескольких десятков человек.

Поэтому внесены новые поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". На этот раз они связаны с правом призывника обжаловать решение (заключение) призывной комиссии. Такая возможность в законе раньше предусматривалась, но теперь упоминается лишь косвенно. Справедливости ради следует уточнить, что в действующей нормативной базе есть положение , касающееся порядка подачи жалоб на действия военкоматов, однако оно не включает в себя систему приостановки отправки призывника на службу при подаче судебного иска. И при формальном подходе со стороны некоторых военкомов призывник, несогласный с решением призывной комиссии, даже подавший жалобу в суд, вначале идёт служить, а уж по окончании службы может судиться сколько хочет.

Призывник, несогласный с решением военкома, несмотря на подачу жалобы, всё равно может быть отправлен к месту службы. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Как пояснили Лайфу депутаты Госдумы, возникшая законодательная коллизия находится в проработке и есть вероятность, что она будет исправлена в ближайшее время.

— Все эти неувязки — как раз признак того, что стране срочно необходим общий единый реестр военнообязанных, — разъясняет первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлёв. — Этот ресурс должен работать автоматически, собирая не только сведения о работе человека и его семейном положении, взаимодействуя с базами налоговой и загса, но и черпать данные о здоровье гражданина непосредственно из системы медицинских учреждений. Такой подход практически исключает ошибки как в определении диагноза, если призывник действительно болен, так и в его статусе относительно военной службы.

Стоит учесть, что, по оценкам Минцифры, единый реестр военнообязанных может начать свою работу уже к осеннему призыву.

Кроме того, Алексей Журавлёв добавил, что, несмотря на возможности, которые должны быть реализованы в обновлённой системе воинского учёта, право оспаривать решения военкоматов о призыве в суде никем не отменяется. А уже зафиксированные случаи подобного рода обращений (их в Российской Федерации почти сто) изучаются.

— Каждый должен иметь возможность оспорить выводы комиссии в суде, и, если для этого необходимы поправки в законодательстве, мы их примем, — заверил Журавлёв.

Исключить ошибки в меддиагнозе, не позволяющие служить в армии, может помочь обновлённая система воинского учёта. Фото © Валерий Шарифулин

Как сейчас можно обжаловать решение военкома

Чтобы сегодня предотвратить ошибку, кроме жалобы в военкомат, нужно написать обращение в военную прокуратуру, объясняют эксперты. Все заявления, поданные лично, рассматриваются в течение пяти календарных дней, а направленные через многофункциональный центр (закон подразумевает и такой порядок обращения) — подлежат разрешению в течение семи дней. Однако юристы замечают, что судебных исков об оспаривании решения о призыве теперь стало намного меньше.

— Дело в том, что по действующему закону участвовать в судебном разбирательстве лично призывнику будет очень сложно, — поясняет заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Если военкомат принял решение, то законопослушный гражданин, даже обратившись с жалобой в суд, обязан отбыть для прохождения службы. Конечно, если будут установлены обстоятельства незаконного призыва, человека от военной службы освободят, но этот процесс не такой уж и быстрый, скорее многомесячный.

Поэтому в существующих реалиях правоприменители советуют при подаче жалобы в военкомат сразу же готовить обращение в военную прокуратуру. Делать это следует одним из двух способов: принести лично в распечатанном виде (два экземпляра) на приём к прокурору или в канцелярский отдел, но проще воспользоваться интернет-приёмной на сайте локальной прокуратуры или Главной военной прокуратуры РФ (заполнить форму можно тут ). Обычно ответ по таким жалобам будет готов в течение восьми-десяти дней: это явно быстрее, чем судебное разбирательство.

Большинство жалоб сейчас разбирается на уровне военкоматов или военных прокуратур. Если откажут — отправка к месту прохождения военной службы. Фото © ТАСС / Петр Ковалев Нужны ли новые поправки в закон о военной службе? 0 Да, закон должен включать всё, что касается призыва Нет, отсев негодных к службе должен быть на стадии проверки, а не призыва Действующего законодательства для защиты призывников достаточно

Авторы Максим Греков