В России начался весенний призыв на военную службу

Минобороны России объявило о старте планового весеннего призыва граждан на военную службу. За период с 1 апреля по 15 июля в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей планируется направить 150 тысяч человек.

По информации ведомства, большей части призывников предстоит освоить военную технику и получить военно-учётную специальность. Как только пятимесячное обучение будет завершено, их отправят в войска. Оставшаяся же часть получит назначения на воинские должности в соответствии с профессиональными навыками, уровнем образования и моральными качествами.

Каждому срочнику выдадут форму в соответствии с видами и родами войск: чёрного цвета — для ВМФ, синего — для ВКС и ВДВ, защитного — для СВ и остальных. Перед отправкой в ВС призывников также снабдят банковскими и персональными электронными картами, а также несессерами для хранения разных принадлежностей.

"В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил РФ в новых регионах — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", — уточнили в министерстве.