Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом, в период с 1 апреля по 15 июля 2024 года на военную службу в Российской Федерации призовут 150 тысяч человек.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 и кто находится в запасе).