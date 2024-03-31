Путин подписал указ о весеннем призыве
Президент Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом, в период с 1 апреля по 15 июля 2024 года на военную службу в Российской Федерации призовут 150 тысяч человек.
По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 и кто находится в запасе).
Ранее в Генштабе заверили, что срочников весеннего призыва не будут привлекать к осуществлению задач в рамках специальной военной операции (СВО). А год назад президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании воинского учёта. Документ положил начало единому реестру военнообязанных и практике рассылки электронных повесток. Кроме того, в России появился закон о повышении штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Если ранее он составлял от 500 рублей, то теперь — от 10 до 30 тысяч.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин