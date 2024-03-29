В Генштабе заверили, что срочников весеннего призыва не привлекут к СВО

Призванные на срочную службу этой весной новобранцы не будут привлечены к участию в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остаётся неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — подчеркнул Бурдинский.

Весенний призыв в этом году начнётся 1 апреля и пройдёт до 15 июля. Ожидается, что отправка новобранцев в войска со сборных пунктов регионов стартует 15 апреля.