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28 марта, 22:09

В Генштабе заверили, что срочников весеннего призыва не привлекут к СВО

Генштаб: Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в спецоперации

Призванные на срочную службу этой весной новобранцы не будут привлечены к участию в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остаётся неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — подчеркнул Бурдинский.

Весенний призыв в этом году начнётся 1 апреля и пройдёт до 15 июля. Ожидается, что отправка новобранцев в войска со сборных пунктов регионов стартует 15 апреля.

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В прошлом году в рамках осеннего призыва в армию отправилось 130 тысяч новобранцев. Отправка в части стартовала 16 октября 2023 года.

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Оксана Попова
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