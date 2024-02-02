"Отозвать инициативу": Володин выступил против увеличения призывного возраста для новых граждан РФ
Володин призвал отозвать проект о призывном возрасте для новых граждан РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отозвать законопроект о повышении до 50 лет призывного возраста для иностранцев, получивших гражданство России. По его словам, соответствующая тема не проработана, она требует всестороннего обсуждения.
"Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", — приводит пресс-служба нижней палаты парламента слова Володина.
Законопроект о повышении призывного возраста мужчин с приобретённым российским гражданством внесли в Госдуму в пятницу, 2 февраля. В пояснительной записке авторы инициативы объяснили, что сейчас многие мигранты якобы специально ждут тридцатилетия и только потом получают паспорт. В связи с этим парламентарии предложили увеличить возрастной потолок призыва с 30 до 50 лет.
Ранее стало известно, что единый реестр повесток заработает во время осеннего призыва в армию в 2024 году. Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных в апреле прошлого года. Нижняя палата парламента рассмотрела сразу во втором и третьем чтении поправки в законодательство, которые вводят для россиян единый реестр военнообязанных, электронные способы оповещения призывников и новые виды взысканий для уклонистов от призыва. Подробнее об электронных повестках в военкомат писал Лайф.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин