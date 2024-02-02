"Отозвать инициативу": Володин выступил против увеличения призывного возраста для новых граждан РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отозвать законопроект о повышении до 50 лет призывного возраста для иностранцев, получивших гражданство России. По его словам, соответствующая тема не проработана, она требует всестороннего обсуждения.

"Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", — приводит пресс-служба нижней палаты парламента слова Володина.

Законопроект о повышении призывного возраста мужчин с приобретённым российским гражданством внесли в Госдуму в пятницу, 2 февраля. В пояснительной записке авторы инициативы объяснили, что сейчас многие мигранты якобы специально ждут тридцатилетия и только потом получают паспорт. В связи с этим парламентарии предложили увеличить возрастной потолок призыва с 30 до 50 лет.