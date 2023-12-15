В России впервые лишили гражданства мигрантов за неявку в военкомат
Челябинский суд лишил двух мигрантов гражданства за уклонение от воинского учёта
Центральный районный суд Челябинска лишил гражданства двух выходцев из ближнего зарубежья, уклонявшихся от обязательной постановки на воинский учёт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
"В рамках операции "Нелегальный мигрант" Главное управление МВД России по Челябинской области приняло решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении двух молодых людей 21 и 24 лет, ранее являвшихся гражданами ближнего зарубежья", — говорится в сообщении.
Согласно действующему законодательству при приобретении гражданства лица, подлежащие постановке на воинский учёт, должны явиться в военный комиссариат в течение двух недель. Однако выяснилось, что при подаче заявления на гражданство иностранцы предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность, поэтому районный суд прекратил им гражданство, а Челябинский областной суд отклонил апелляцию.
Теперь у мигрантов заберут паспорта, они будут должны добровольно покинуть Россию. В противном случае их депортируют.
Начальник отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Челябинской области Елена Довбенко заявила, что это первое подобное решение в России.
"Мы первыми в России приняли такое решение. Когда подают на гражданство, подписывают заявление, что гражданин обязуется соблюдать законодательство, Конституцию РФ. В данном случае двое молодых людей, родные братья из страны ближнего зарубежья, не выполнили обязательство", — приводит слова Довбенко "Интерфакс".
А ранее двух россиян впервые лишили гражданства за преступление. По данным МВД, двое приезжих мужчин получили паспорта РФ в установленном законом порядке, однако позже попались с наркотиками.
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