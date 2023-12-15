В России впервые лишили гражданства мигрантов за неявку в военкомат

Центральный районный суд Челябинска лишил гражданства двух выходцев из ближнего зарубежья, уклонявшихся от обязательной постановки на воинский учёт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"В рамках операции "Нелегальный мигрант" Главное управление МВД России по Челябинской области приняло решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении двух молодых людей 21 и 24 лет, ранее являвшихся гражданами ближнего зарубежья", — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству при приобретении гражданства лица, подлежащие постановке на воинский учёт, должны явиться в военный комиссариат в течение двух недель. Однако выяснилось, что при подаче заявления на гражданство иностранцы предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность, поэтому районный суд прекратил им гражданство, а Челябинский областной суд отклонил апелляцию.

Теперь у мигрантов заберут паспорта, они будут должны добровольно покинуть Россию. В противном случае их депортируют.

Начальник отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Челябинской области Елена Довбенко заявила, что это первое подобное решение в России.

"Мы первыми в России приняли такое решение. Когда подают на гражданство, подписывают заявление, что гражданин обязуется соблюдать законодательство, Конституцию РФ. В данном случае двое молодых людей, родные братья из страны ближнего зарубежья, не выполнили обязательство", — приводит слова Довбенко "Интерфакс".