МВД попросили лишить гражданства России семерых осуждённых

Следственный комитет РФ просит МВД лишить российского гражданства семь человек, осуждённых в Москве за ряд преступлений. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве, в соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве РФ", в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осуждённых направлены вступившие в законную силу копии приговоров", — рассказала она.

Среди преступлений пока ещё россиян в том числе уклонение от прохождения воинской, альтернативной гражданской службы, производство, пересылка и сбыт наркотиков, оправдание и пропаганда терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера.