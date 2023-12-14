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14 декабря, 09:19

МВД попросили лишить гражданства России семерых осуждённых

СК попросил МВД лишить приобретённого гражданства России семерых осуждённых

Следственный комитет РФ просит МВД лишить российского гражданства семь человек, осуждённых в Москве за ряд преступлений. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве, в соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве РФ", в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осуждённых направлены вступившие в законную силу копии приговоров", — рассказала она.

Среди преступлений пока ещё россиян в том числе уклонение от прохождения воинской, альтернативной гражданской службы, производство, пересылка и сбыт наркотиков, оправдание и пропаганда терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Врач всю жизнь прожил в США и хотел просто заменить паспорт, но лишился гражданства

Врач всю жизнь прожил в США и хотел просто заменить паспорт, но лишился гражданства

Напомним, вчера МВД сообщило о лишении приобретённого российского гражданства двух человек. Их поймали с партией "синтетики".

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Матвей Константинов
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