МВД: Двух россиян впервые лишили гражданства за преступление
Двух россиян, недавно получивших паспорта РФ, лишили гражданства за преступление. Это произошло впервые с момента принятия соответствующего закона.
"В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", — говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, двое приезжих мужчин стали гражданами РФ в установленном законом порядке, однако позже попались с наркотиками. У одного из них нашли 19 свёртков с мефедроном, у второго — один свёрток с аналогичной "синтетикой". Оба были привлечены к ответственности по части 2 статьи 228 УК РФ.
В МВД напомнили, что 26 октября вступил в силу закон, вводящий новые основания для прекращения российского гражданства. Одним из них стало совершение преступлений, перечень которых указан в статье 24. В частности, это террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и другие. При этом срок давности значения не имеет.
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