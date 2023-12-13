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13 декабря, 12:56

МВД: Двух россиян впервые лишили гражданства за преступление

Двух россиян, недавно получивших паспорта РФ, лишили гражданства за преступление. Это произошло впервые с момента принятия соответствующего закона.

"В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, двое приезжих мужчин стали гражданами РФ в установленном законом порядке, однако позже попались с наркотиками. У одного из них нашли 19 свёртков с мефедроном, у второго — один свёрток с аналогичной "синтетикой". Оба были привлечены к ответственности по части 2 статьи 228 УК РФ.

В МВД напомнили, что 26 октября вступил в силу закон, вводящий новые основания для прекращения российского гражданства. Одним из них стало совершение преступлений, перечень которых указан в статье 24. В частности, это террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и другие. При этом срок давности значения не имеет.

Врач всю жизнь прожил в США и хотел просто заменить паспорт, но лишился гражданства

Врач всю жизнь прожил в США и хотел просто заменить паспорт, но лишился гражданства

А ранее стало известно, что суд решил выдворить из страны подростков, которые забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе, а также их родителей. Оказалось, что семьи находились в России с нарушением миграционного законодательства.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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