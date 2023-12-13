МВД: Двух россиян впервые лишили гражданства за преступление

Двух россиян, недавно получивших паспорта РФ, лишили гражданства за преступление. Это произошло впервые с момента принятия соответствующего закона.

"В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, двое приезжих мужчин стали гражданами РФ в установленном законом порядке, однако позже попались с наркотиками. У одного из них нашли 19 свёртков с мефедроном, у второго — один свёрток с аналогичной "синтетикой". Оба были привлечены к ответственности по части 2 статьи 228 УК РФ.