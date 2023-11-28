Врач всю жизнь прожил в США и хотел просто заменить паспорт, но лишился гражданства

В Госдепе США 61-летнему врачу с иранскими корнями по имени Сиявашу Собхани заявили, что при рождении ему по ошибке выдали американское гражданство. Мужчина случайно узнал об этом, когда хотел заменить паспорт, сообщает газета The Washington Post.

Сиявашу Собхани держит паспорт с истекшим сроком действия. Фото © The Washington Post

В американском МИД выяснили, что, хоть Собхани родился в Вашингтоне и прожил в США практически всю жизнь, на деле он не имел права получать гражданство США, ведь его отец является дипломатом из Ирана.

"Для меня это было шоком. Я здесь всю свою жизнь. Я платил налоги. Я голосовал за президентов. Я служил жителям Северной Вирджинии. Во время коронавируса я был на работе, подвергая риску себя, подвергая риску свою семью. А спустя 61 год вам говорят: "О, произошла ошибка, вы больше не гражданин США", — отметил мужчина.