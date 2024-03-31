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31 марта, 05:12

Военные объяснили будущим призывникам, как подготовиться к армии

Полковник Хатылёв: Чтобы призывнику попасть в определённые войска, нужны знания

В России в апреле начинается весенний призыв на срочную службу в армию. Для каждой военной специальности существуют уникальные квалификационные требования. Если молодой человек хочет попасть в определённый род войск, он может получить часть знаний заранее и заявить об этом при распределении.

"Например, заправляющий самолёт солдат должен разбираться в марках топлива, уметь правильно пользоваться аппаратурой. А специалист по эксплуатации РЛС обязан знать основы электро- и радиотехники, технику безопасности", — рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" экс-начальник Зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ полковник запаса Сергей Хатылёв.

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Также офицер рекомендовал обратить внимание на свою физическую форму: научиться делать хотя бы 20 приседаний и 10 подтягиваний. А заместитель главреда журнала "Воин России", ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин посоветовал не забывать о существовании в нашей стране множества военно-патриотических клубов.

Там можно пройти подготовку по родам войск: ВДВ, флот, водители БТР и т.д. Конечно, в большинстве своём они находятся в крупных городах, но бывают и в относительно небольших населённых пунктах.

"В них можно научиться едва ли не всему, вплоть до парашютной подготовки и стрельбы, и подготовиться сразу к определённой специальности", — рассказал он.

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А ранее в Генштабе заверили, что срочников весеннего призыва не привлекут к СВО. Отправка новобранцев в войска со сборных пунктов регионов стартует 15 апреля. При этом сам призыв начнётся 1 апреля и будет проходить до 15 июля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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