Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2024 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ о призыве на военные сборы в 2024 году граждан, находящихся в запасе. Указ размещён на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ, Войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — сказано в публикации.