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1 марта, 14:23
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Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2024 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ о призыве на военные сборы в 2024 году граждан, находящихся в запасе. Указ размещён на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ, Войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", сказано в публикации.

Стоит отметить, что сборы пребывающих в запасе ВС РФ граждан России — это плановые мероприятия для совершенствования боевой выучки резервистов. Их проводят ежегодно. Так, например, в 2023-м глава государства подписал указ о призыве представителей сильной половины нашей страны 10 мая.

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Юрий Лысенко
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