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2 февраля, 03:38

В СБУ восхитились огромным количеством добровольцев в российской армии

Полковник СБУ Стариков: В российскую армию массово приходят добровольцы

В России, не в пример Украине, существуют добровольцы, которые хотят служить в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да это так".

"Северный сосед вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев. <...> Это отдельный батальон идёт и записывается", — заявил Стариков.

По его словам, у Украины не получилось добиться такого же притока в ряды ВСУ. Он предложил депутатам Верховной рады пойти на службу в штурмотряды и этим подать пример гражданам, которые не хотят ходить в военкомат, через выполнение своего закона о мобилизации.

Забайкальский вице-премьер отправится на СВО добровольцем в составе "Ахмата"
Забайкальский вице-премьер отправится на СВО добровольцем в составе "Ахмата"

Один из недавних таких примеров в России — 27-летний депутат Ярославской областной думы Иван Демидов, который ушёл добровольцем в зону СВО, просто по "зову души".

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Freepik

Анатолий Симоненко
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