В СБУ восхитились огромным количеством добровольцев в российской армии

В России, не в пример Украине, существуют добровольцы, которые хотят служить в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да это так".

"Северный сосед вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев. <...> Это отдельный батальон идёт и записывается", — заявил Стариков.

По его словам, у Украины не получилось добиться такого же притока в ряды ВСУ. Он предложил депутатам Верховной рады пойти на службу в штурмотряды и этим подать пример гражданам, которые не хотят ходить в военкомат, через выполнение своего закона о мобилизации.