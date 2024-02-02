В СБУ восхитились огромным количеством добровольцев в российской армии
Полковник СБУ Стариков: В российскую армию массово приходят добровольцы
В России, не в пример Украине, существуют добровольцы, которые хотят служить в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да это так".
"Северный сосед вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев. <...> Это отдельный батальон идёт и записывается", — заявил Стариков.
По его словам, у Украины не получилось добиться такого же притока в ряды ВСУ. Он предложил депутатам Верховной рады пойти на службу в штурмотряды и этим подать пример гражданам, которые не хотят ходить в военкомат, через выполнение своего закона о мобилизации.
Один из недавних таких примеров в России — 27-летний депутат Ярославской областной думы Иван Демидов, который ушёл добровольцем в зону СВО, просто по "зову души".
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