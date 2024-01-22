Забайкальский вице-премьер отправится на СВО добровольцем в составе "Ахмата"
Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров уйдёт добровольцем на СВО
Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров. Обложка © Правительство Забайкальского края
Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров решил отправиться на специальную военную операцию добровольцем. Принимать участие в СВО чиновник будет в составе отряда спецназначения "Ахмат".
Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров сообщил о решении отправиться на специальную военную операцию добровольцем. Видео © t.me / Мирхайдаров
"Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона "Ахмат" специального назначения", — сообщил он в видеообращении и добавил, что сила России — в людях.
Мирхайдаров является не единственным чиновником, решившим отправиться на Украину для участия в специальной военной операции. В мае прошлого года в зону СВО отправились заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин, а также и.о. главы Минздрава Республики Коми Игорь Дягилев. Об аналогичном решении позднее сообщил зампред Правительства Ульяновской области Сергей Кучиц.