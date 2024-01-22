Забайкальский вице-премьер отправится на СВО добровольцем в составе "Ахмата"

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров решил отправиться на специальную военную операцию добровольцем. Принимать участие в СВО чиновник будет в составе отряда спецназначения "Ахмат".

"Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона "Ахмат" специального назначения", — сообщил он в видеообращении и добавил, что сила России — в людях.