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22 января, 02:00

Забайкальский вице-премьер отправится на СВО добровольцем в составе "Ахмата"

Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров уйдёт добровольцем на СВО

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров. Обложка © Правительство Забайкальского края

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров. Обложка © Правительство Забайкальского края

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров решил отправиться на специальную военную операцию добровольцем. Принимать участие в СВО чиновник будет в составе отряда спецназначения "Ахмат".

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров сообщил о решении отправиться на специальную военную операцию добровольцем. Видео © t.me / Мирхайдаров

"Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона "Ахмат" специального назначения", — сообщил он в видеообращении и добавил, что сила России — в людях.

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Мирхайдаров является не единственным чиновником, решившим отправиться на Украину для участия в специальной военной операции. В мае прошлого года в зону СВО отправились заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин, а также и.о. главы Минздрава Республики Коми Игорь Дягилев. Об аналогичном решении позднее сообщил зампред Правительства Ульяновской области Сергей Кучиц.

Оксана Попова
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