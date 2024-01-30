"Зов души": Самый молодой депутат Ярославской облдумы уходит добровольцем на СВО

Самый молодой депутат Ярославской областной думы Иван Демидов отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает во вторник, 30 января, пресс-служба парламента региона. Свой поступок 27-летний Демидов объяснил просто — "зов души". Парламентарий неоднократно ездил в новые российские регионы в составе гуманитарных миссий, а теперь отправляется туда в новом качестве.

"Хочется помочь нашим парням не только из тыла, но и на месте. Как говорится в бессмертном произведении: "…прожить жизнь надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы", — рассказал Демидов.