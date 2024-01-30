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30 января, 10:03

"Зов души": Самый молодой депутат Ярославской облдумы уходит добровольцем на СВО

Депутат Ярославской облдумы Демидов записался в добровольцы и уезжает в зону СВО

27-летний Иван Демидов уходит добровольцем на СВО. Фото с официального сайта Ярославской областной думы

27-летний Иван Демидов уходит добровольцем на СВО. Фото с официального сайта Ярославской областной думы

Самый молодой депутат Ярославской областной думы Иван Демидов отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает во вторник, 30 января, пресс-служба парламента региона. Свой поступок 27-летний Демидов объяснил просто — "зов души". Парламентарий неоднократно ездил в новые российские регионы в составе гуманитарных миссий, а теперь отправляется туда в новом качестве.

"Хочется помочь нашим парням не только из тыла, но и на месте. Как говорится в бессмертном произведении: "…прожить жизнь надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы", рассказал Демидов.

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Ранее Лайф писал о забайкальском вице-премьере, который отправился на СВО добровольцем в составе "Ахмата". А в мае прошлого года в зону СВО отправились заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин, а также и. о. главы Минздрава Республики Коми Игорь Дягилев. Об аналогичном решении позднее сообщил зампред Правительства Ульяновской области Сергей Кучиц.

Марина Калегина
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