Путин подписал указ о призыве на военные сборы состоящих в запасе россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве состоящих в запасе россиян на военные сборы. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — говорится в тексте президентского указа.

Стоит отметить, что данное мероприятие является плановым и проходит каждый год. В его рамках граждане, находящиеся в запасе, совершенствуют боевые навыки.