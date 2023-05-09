Путин присвоил 55-му отдельному вертолётному полку наименование "гвардейский"
Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку. Об этом следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, присвоить 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку почётное наименование "гвардейский", — отмечается в тексте указа.
Как говорится на сайте Министерства обороны России, полк участвовал в выполнении боевых задач в Афганистане, Абхазии, Грузии, Таджикистане и Чечне. На его оснащении — вертолёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-28УБ, Ми-8АМТШ, Ми-35М.
Ранее российский лидер подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почётного наименования "гвардейская". Как уточняется в его указе, решение было принято исходя из героизма, отваги, стойкости и мужества, которые были проявлены личным составом бригады в ходе боевых действий по защите Отечества.
kremlin.ru