Путин присвоил 55-му отдельному вертолётному полку наименование "гвардейский"

Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку. Об этом следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, присвоить 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку почётное наименование "гвардейский", — отмечается в тексте указа.

Как говорится на сайте Министерства обороны России, полк участвовал в выполнении боевых задач в Афганистане, Абхазии, Грузии, Таджикистане и Чечне. На его оснащении — вертолёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-28УБ, Ми-8АМТШ, Ми-35М.