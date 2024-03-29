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28 марта, 23:06

Генштаб отправил в запас достигших 27-летия призывников

Генштаб РФ: Достигшие 27 лет до 1 января 2024 года призывники отправлены в запас

Достигшие возраста 27 лет до 1 января текущего года призывники были сняты с воинского учёта. Как заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, эта категория лиц была передана в запас.

"Что касается вопроса о призыве на военную службу граждан, достигших 27-летнего возраста, все призывники, состоявшие на воинском учёте и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были в установленном порядке военными комиссариатами сняты с воинского учёта призывников и переданы в запас", — заявил военачальник.

В то же время офицер подчеркнул, что исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества могут те граждане, которым 27 лет исполняется в этом году. Помимо того, генерал рассказал о судьбе срочников, срок службы которых истекает весной текущего года.

"Те, чей срок службы истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", — заключил Бурдинский.

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До этого Life.ru писал про другое заявление Бурдинского, касающееся проходящих срочную службу солдат. По его словам, призванные на срочную службу этой весной новобранцы не будут привлечены к участию в специальной военной операции на Украине.

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Алексей Соловьёв
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