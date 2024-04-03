Боец ВС РФ победил в снайперской дуэли под Работино двух солдат ВСУ
Российский боец уничтожил двух снайперов ВСУ у Работино, пока те меняли позиции
Под населённым пунктом Работино, расположенном в Запорожской области, российский боец уничтожил двух снайперов Вооружённых сил Украины. Как сообщает Минобороны со ссылкой на старшего снайпера с позывным Ветка, цели были ликвидированы военнослужащим 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр".
Он сообщил, что российским снайперам иногда везёт и ротация противника проходит в 200–300 метрах. Тогда появляется возможность ликвидировать сразу несколько целей. Помимо этого, украинские снайперы обычно стараются работать под прикрытием огня своих войск, чтобы было меньше шансов быть обнаруженным. Также военный рассказал, что снайперы могут ожидать свою цель на протяжении нескольких суток.
В этот раз, как отметил боец с позывным Ветка, позиция снайперов ВСУ была обнаружена оператором беспилотника со снайперской парой. В результате противник был уничтожен.
"Коллектив у нас хороший, дружный. Друг другу всегда поможем. Победа будет за нами, враг будет разбит", — заключил собеседник информагентства.
Ранее расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Южной группировки войск ликвидировал в Курахове Донецкой Народной Республики стратегически важный для Вооружённых сил Украины железнодорожный мост. Всё произошло ещё 30 марта, а переправа служила для снабжения подразделений ВСУ у Марьинки, Угледара и на Запорожском направлении.
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