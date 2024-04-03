Боец ВС РФ победил в снайперской дуэли под Работино двух солдат ВСУ

Под населённым пунктом Работино, расположенном в Запорожской области, российский боец уничтожил двух снайперов Вооружённых сил Украины. Как сообщает Минобороны со ссылкой на старшего снайпера с позывным Ветка, цели были ликвидированы военнослужащим 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр".

Он сообщил, что российским снайперам иногда везёт и ротация противника проходит в 200–300 метрах. Тогда появляется возможность ликвидировать сразу несколько целей. Помимо этого, украинские снайперы обычно стараются работать под прикрытием огня своих войск, чтобы было меньше шансов быть обнаруженным. Также военный рассказал, что снайперы могут ожидать свою цель на протяжении нескольких суток.

В этот раз, как отметил боец с позывным Ветка, позиция снайперов ВСУ была обнаружена оператором беспилотника со снайперской парой. В результате противник был уничтожен.

"Коллектив у нас хороший, дружный. Друг другу всегда поможем. Победа будет за нами, враг будет разбит", — заключил собеседник информагентства.