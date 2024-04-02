Российский "Ураган" уничтожил в ДНР стратегически важный для ВСУ мост

Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Южной группировки войск ликвидировал в Курахове Донецкой Народной Республики стратегически важный для Вооружённых сил Украины железнодорожный мост. Всё произошло ещё 30 марта, а переправа служила для снабжения подразделений ВСУ у Марьинки, Угледара и на Запорожском направлении.

"Командир дивизиона поставил задачу любыми способами поразить железнодорожный мост, так как это важный стратегический узел противника. Первые два [удара] были пристрелочные, а третьим попали в железнодорожный мост", — отметил командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным Жгут в разговоре с ТАСС.

По словам командира боевой машины с позывным Синоптик, реактивщики впервые поразили такую цель. Обычно они наносили удары по военной технике и личному составу противника. Отметим, что также в Курахове российские военные поразили склад с боеприпасами ВСУ. За проделанную работу бойцов представят к награде.