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2 апреля, 04:38

В ДНР в ближайшее время ожидают бои за Часов Яр

Советник Пушилина Кимаковский: Бои за Часов Яр могут начаться в ближайшее время

В ближайшее время могут начаться бои за город Часов Яр, находящийся в Донецкой Народной Республике. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"Уже в ближайшее время могут начаться бои за один из ключевых хабов украинской группировки на территории ДНР — Часов Яр", — заявил он.

ВСУ снова сдали позиции и потеряли сотни солдат в бою за Часов Яр
ВСУ снова сдали позиции и потеряли сотни солдат в бою за Часов Яр

Ранее Кимаковский заявил, что Часов Яр в скором времени потеряет стратегическое значение для Киева. С 2014 года город являлся для украинского командования важным логистическим хабом. Однако российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, что в корне изменит ситуацию для ВСУ.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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