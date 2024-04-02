В ДНР в ближайшее время ожидают бои за Часов Яр
Советник Пушилина Кимаковский: Бои за Часов Яр могут начаться в ближайшее время
В ближайшее время могут начаться бои за город Часов Яр, находящийся в Донецкой Народной Республике. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"Уже в ближайшее время могут начаться бои за один из ключевых хабов украинской группировки на территории ДНР — Часов Яр", — заявил он.
Ранее Кимаковский заявил, что Часов Яр в скором времени потеряет стратегическое значение для Киева. С 2014 года город являлся для украинского командования важным логистическим хабом. Однако российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, что в корне изменит ситуацию для ВСУ.
VK / Минобороны РФ