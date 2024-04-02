В ДНР в ближайшее время ожидают бои за Часов Яр

В ближайшее время могут начаться бои за город Часов Яр, находящийся в Донецкой Народной Республике. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"Уже в ближайшее время могут начаться бои за один из ключевых хабов украинской группировки на территории ДНР — Часов Яр", — заявил он.