В ДНР заявили, что Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ
Советник Пушилина Кимаковский: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ
Находившийся в ДНР город Часов Яр в скором времени потеряет стратегическое значение для Киева. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Данный населённый пункт имел большое значение для ВСУ, ведь с 2014 года он являлся для украинского командования важным логистическим хабом. Однако российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, что в корне изменит ситуацию для украинских войск.
"Наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьёзные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до Артёмовской и Часовоярской операций", — подчеркнул чиновник.
Часов Яр располагается в 15 километрах от Артёмовска. ВСУ использовал данный город для ротации начиная с 2014 года. Именно туда украинские командиры привозили свежие подразделения из других регионов Украины.
Ранее стало известно, что российские силы заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Также сообщалось, что ВСУ потеряли 300 бойцов в бою за Часов Яр.
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