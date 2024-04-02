В ДНР заявили, что Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

Находившийся в ДНР город Часов Яр в скором времени потеряет стратегическое значение для Киева. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Данный населённый пункт имел большое значение для ВСУ, ведь с 2014 года он являлся для украинского командования важным логистическим хабом. Однако российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, что в корне изменит ситуацию для украинских войск.

"Наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьёзные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до Артёмовской и Часовоярской операций", — подчеркнул чиновник.

Часов Яр располагается в 15 километрах от Артёмовска. ВСУ использовал данный город для ротации начиная с 2014 года. Именно туда украинские командиры привозили свежие подразделения из других регионов Украины.