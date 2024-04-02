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2 апреля, 03:55

В ДНР заявили, что Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

Советник Пушилина Кимаковский: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

Находившийся в ДНР город Часов Яр в скором времени потеряет стратегическое значение для Киева. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Данный населённый пункт имел большое значение для ВСУ, ведь с 2014 года он являлся для украинского командования важным логистическим хабом. Однако российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, что в корне изменит ситуацию для украинских войск.

"Наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьёзные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до Артёмовской и Часовоярской операций", — подчеркнул чиновник.

Часов Яр располагается в 15 километрах от Артёмовска. ВСУ использовал данный город для ротации начиная с 2014 года. Именно туда украинские командиры привозили свежие подразделения из других регионов Украины.

ВСУ потеряли на Донецком направлении до 220 военных и два танка за сутки
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Ранее стало известно, что российские силы заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Также сообщалось, что ВСУ потеряли 300 бойцов в бою за Часов Яр.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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