Украинская армия потеряла за сутки до 220 военных, два танка и две боевые машины пехоты на Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге в среду, 27 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка", — перечислили в военном ведомстве.