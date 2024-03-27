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27 марта, 10:59

ВСУ потеряли на Донецком направлении до 220 военных и два танка за сутки

Украинская армия потеряла за сутки до 220 военных, два танка и две боевые машины пехоты на Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге в среду, 27 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Андреевка", — перечислили в военном ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что за неделю на Донецком направлении ВСУ потеряли более 1885 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, вражеская армия лишилась шести танков, 13 боевых бронированных машин, 41 автомобиля. А на днях Су-34 устроили ВСУ "фугасный фейерверк" на Южно-Донецком направлении. Минобороны опубликовало видео.

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Getty Images / Chris McGrath

Марина Калегина
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