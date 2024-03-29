ВСУ снова сдали позиции и потеряли сотни солдат в бою за Часов Яр
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих на Донецком направлении
Российские силы заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, потери Вооружённых сил Украины на этом участке фронта составили до 300 бойцов. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка ЛНР, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр ДНР", — говорится в публикации ведомства.
Потери ВСУ в личном составе превысили 300 человек. Кроме того, противник лишился танка, пяти боевых бронированных автомобилей, среди которых БТР М113 американского производства и ещё три транспортных средства.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как бойцы Российской армии, находящиеся в зоне проведения СВО, вынудили роту ВСУ сдаться в плен, применив БПЛА "Джокер". Украинское подразделение, находившееся на фортификационных рубежах, насчитывало до 60 военнослужащих.
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