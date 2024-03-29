ВСУ снова сдали позиции и потеряли сотни солдат в бою за Часов Яр

Российские силы заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, потери Вооружённых сил Украины на этом участке фронта составили до 300 бойцов. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка ЛНР, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр ДНР", — говорится в публикации ведомства.

Потери ВСУ в личном составе превысили 300 человек. Кроме того, противник лишился танка, пяти боевых бронированных автомобилей, среди которых БТР М113 американского производства и ещё три транспортных средства.