Украинские войска безуспешно пытались забрать подбитый немецкий танк Leopard на Донецком направлении. Об этом рассказал командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка.

По его словам, наши военные поразили боевую машину около Марьинки примерно три недели назад. Для вывода хвалёного немецкого танка из строя, как он отметил, понадобилось всего лишь два выстрела артиллерии. Впрочем, Leopard можно уничтожить и одним точным выстрелом САУ.

"Если с первого раза попадает, то всё. Не особо он там и бронированный. Конкретно в него попасть надо", — рассказал Бошка в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что солдаты ВСУ пытались забрать танк, пока он находился в так называемой серой зоне. Сейчас же с продвижением ВС РФ боевая машина находится под контролем наших бойцов. По словам оператора БПЛА, западные кураторы в строгом порядке предписали украинцам обязательно забрать натовскую технику, чтобы россияне не смогли её затрофеить.