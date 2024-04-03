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3 апреля, 09:10

ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев

Патрушев: Киев ничего не может сделать на поле боя и прибегает к терроризму

Вооружённые силы Украины (ВСУ) и НАТО уже не могут изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, поэтому противник от бессилия стал чаще прибегать к террористическим методам. Такое заявление сделал секретарь СБ России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств – членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

"В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия всё чаще прибегает к террористическим методам", — указал Патрушев.

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А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев совершает теракты, чтобы убедить страны Запада в способности противостоять России. По его словам, на подобные преступления украинской стороны российские силы реагируют "асимметрично".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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