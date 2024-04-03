ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев

Вооружённые силы Украины (ВСУ) и НАТО уже не могут изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, поэтому противник от бессилия стал чаще прибегать к террористическим методам. Такое заявление сделал секретарь СБ России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств – членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

"В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия всё чаще прибегает к террористическим методам", — указал Патрушев.