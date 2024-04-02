Шойгу: Киев совершает теракты, чтобы убедить Запад в способности противостоять РФ

Киев на фоне отсутствия успехов на поле боя прибегает к терроризму против мирного населения РФ, чтобы убедить Запад в способности противостоять Армии России. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Сергей Шойгу.

"Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять Российской армии. Для этого он пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения", — сказал глава Минобороны на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.