Шойгу: Киев совершает теракты, чтобы убедить Запад в способности противостоять РФ
Киев на фоне отсутствия успехов на поле боя прибегает к терроризму против мирного населения РФ, чтобы убедить Запад в способности противостоять Армии России. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Сергей Шойгу.
"Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять Российской армии. Для этого он пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения", — сказал глава Минобороны на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Как добавил Шойгу, на подобные преступления украинской стороны российские силы реагируют "асимметрично".
ВСУ регулярно обстреливают российские территории, причём не только приграничные. Так, сегодня утром несколько украинских беспилотников атаковали предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", где пострадало минимум семь человек — студенты, в том числе несовершеннолетние. Трое госпитализированы.
TACC / Вадим Савицкий