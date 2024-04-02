Политолог раскрыл, что послужило отправной точкой для терактов Киева

По его словам, теракт в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле") доказал, что Украина — террористическое государство. Как подчеркнул эксперт, СБУ и ГУР используют бесчеловечные методы ведения противостояния, а убийство мирных жителей для них считается нормой.

"Население России вместо страха и паники стало ещё больше убеждаться в необходимости доведения целей СВО до победного конца и уничтожения киевского террористического режима. На каждый акт агрессии будет дан жёсткий ответ Вооружёнными силами России, и в этом сомневаться не нужно", — отметил Кузменкин в беседе с РИАМО.