Политолог раскрыл, что послужило отправной точкой для терактов Киева
Политолог Кузменкин: Убийство военкора Татарского — отправная точка терактов ВСУ
Последствия взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) является отправной точкой для терактов, организованных киевским режимом. Такое мнение выразил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Иван Кузменкин.
По его словам, теракт в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле") доказал, что Украина — террористическое государство. Как подчеркнул эксперт, СБУ и ГУР используют бесчеловечные методы ведения противостояния, а убийство мирных жителей для них считается нормой.
"Население России вместо страха и паники стало ещё больше убеждаться в необходимости доведения целей СВО до победного конца и уничтожения киевского террористического режима. На каждый акт агрессии будет дан жёсткий ответ Вооружёнными силами России, и в этом сомневаться не нужно", — отметил Кузменкин в беседе с РИАМО.
Ровно год назад, 2 апреля 2023 года, в одном из кафе Санкт-Петербурга, где в тот момент проходил творческий вечер Татарского, прогремел взрыв. Десятки человек пострадали, сам военкор погиб. Виновницей оказалась Дарья Трепова*, подарившая журналисту начинённую взрывчаткой статуэтку. На теракт девушку толкнули украинские кураторы, заплатившие ей 195 тысяч рублей. Трепова* лишь частично признала вину и до сих пор утверждает, что не знала о взрывчатке, рассчитывая лишь на прослушку Татарского. В январе 2024-го её приговорили к 27 годам лишения свободы. Генпрокуратура, требовавшая 28 лет, посчитала решение суда слишком мягким и обжаловала его.
Вечером 22 марта 2024 года вооружённые террористы напали на "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидалось выступление рок-группы "Пикник": боевики вошли в концертный зал и открыли огонь, а затем подожгли здание и скрылись. Позднее террористов задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Жертвами нападения стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. 24 марта всех четверых исполнителей теракта заключили под стражу, но в деле есть и другие фигуранты. Так, в СИЗО отправились отец и двое сыновей, продавшие боевикам использованную ими машину, и мужчина, сдавший квартиру главарю банды. Они знали о планах террористов. Позже стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов. Последний участвовал в финансировании нападения.
* Внесена в список террористов и экстремистов.