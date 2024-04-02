Путин: В среде террористов нет надёжной агентуры, всё легко продаётся и покупается

В среде террористов всё легко покупается и продаётся, а надёжной агентуры нет. Об этом заказчиков терактов в России предупредил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. По словам главы государства, организация таких преступлений за деньги не единична.

"В этой профессиональной среде нет надёжной агентуры, там делают за деньги всё что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, только финансовыми. <...> [Там] также всё легко и продаётся, любая информация, — и покупается. Так что до конечных заказчиков мы безусловно доберёмся", — сказал российский лидер.