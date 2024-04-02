Путин: В среде террористов нет надёжной агентуры, всё легко продаётся и покупается
Путин заявил, что в среде террористов не может быть надёжной агентуры
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
В среде террористов всё легко покупается и продаётся, а надёжной агентуры нет. Об этом заказчиков терактов в России предупредил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. По словам главы государства, организация таких преступлений за деньги не единична.
"В этой профессиональной среде нет надёжной агентуры, там делают за деньги всё что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, только финансовыми. <...> [Там] также всё легко и продаётся, любая информация, — и покупается. Так что до конечных заказчиков мы безусловно доберёмся", — сказал российский лидер.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидалось выступление рок-группы "Пикник": вошли в концертный зал и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Позднее боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Жертвами тех событий стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Уже 24 марта всех четверых нападавших заключили под стражу, однако в деле есть и другие фигуранты. Так, в СИЗО отправились отец и двое сыновей, продавшие террористам использованную ими машину, и мужчина, сдавший квартиру главарю банды. Они знали о планах боевиков. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов. Последний участвовал в финансировании нападения. Как отметил в ходе выступления на коллегии МВД Владимир Путин, Россия доберётся до заказчиков теракта.