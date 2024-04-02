Путин пообещал, что Россия доберётся до заказчиков теракта в "Крокусе"

Россия доберётся до заказчиков теракта в "Крокус сити холле". Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.

"Важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберёмся", — сказал глава государства.