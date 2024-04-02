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2 апреля, 11:29

Путин пообещал, что Россия доберётся до заказчиков теракта в "Крокусе"

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Россия доберётся до заказчиков теракта в "Крокус сити холле". Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.

"Важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберёмся", — сказал глава государства.

По словам российского лидера, действующие в нашей стране криминальные синдикаты зачастую оказываются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами. Именно поэтому борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции и нейтрализация организованной преступности являются приоритетами МВД.

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Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов устроили стрельбу в "Крокус сити холле" в Красногорске, после чего подожгли здание и скрылись. В тот момент в концертном зале ожидалось начало выступления рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, и известно, что они намеревались скрыться на Украине. Трагедия унесла жизни 144 человек, тогда как пострадавшими числится более 550. Уже 24 марта всех напавших заключили под стражу, после чего стало известно о других фигурантах — отце и сыновьях, продавших террористам использованный в тот вечер автомобиль, и предпринимателе, сдавшем жильё главарю банды. Установлено, что они знали о планах боевиков. Позднее стало известно об аресте девятого фигуранта дела. А накануне был арестован десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе". Речь идёт о Якубджоне Юсуфзоде. По данным следствия, он за несколько дней до трагедии перечислил соучастникам преступления деньги на проживание, а после теракта перевёл средства одному из исполнителей.

Матвей Константинов
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