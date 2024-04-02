Отец обвиняемого по делу о теракте в подмосковном "Крокусе" Далерджона Мирзоева* рассказал, что его сын не был религиозен, а в мечеть он вообще не ходил. Мужчина также поведал о последней беседе с родственником. По его словам, она произошла за два дня до нападения на концертный зал в Красногорске, и тогда Мирзоев* обещал уехать из России.

"Говорил: "Я домой приеду". Он остаться хотел. Говорил, там работы нет. Он в Новосибирске был и в Москве", — отметил в беседе с журналистами Мирзоев-старший.

Как сообщает RT, США сейчас пытаются убедить всех, что за терактом в "Крокусе" якобы стоят исламисты из ИГИЛ**, однако отец Мирзоева* утверждает, что его сын молился "когда хотел", а Коран даже не открывал.