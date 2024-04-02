"В мечеть не ходил": Отец террориста из "Крокуса" заявил, что его сын не был религиозен
Отец террориста из "Крокуса" рассказал, что его сын не был религиозен
Далерджон Мирзоев*. Обложка © Life.ru
Отец обвиняемого по делу о теракте в подмосковном "Крокусе" Далерджона Мирзоева* рассказал, что его сын не был религиозен, а в мечеть он вообще не ходил. Мужчина также поведал о последней беседе с родственником. По его словам, она произошла за два дня до нападения на концертный зал в Красногорске, и тогда Мирзоев* обещал уехать из России.
"Говорил: "Я домой приеду". Он остаться хотел. Говорил, там работы нет. Он в Новосибирске был и в Москве", — отметил в беседе с журналистами Мирзоев-старший.
Как сообщает RT, США сейчас пытаются убедить всех, что за терактом в "Крокусе" якобы стоят исламисты из ИГИЛ**, однако отец Мирзоева* утверждает, что его сын молился "когда хотел", а Коран даже не открывал.
Напомним, вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте изначально были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать в Незалежную, а также четверо пособников — те, кто продал машину преступникам и сдавал им квартиру. Позже суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Лутфуллои Назримада задержали на следующий день после теракта, ему избрана мера пресечения до 22 мая. А накануне был арестован десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе". Речь идёт о Якубджони Юсуфзоде. По данным следствия, за несколько дней до кровавой бойни он перечислил соучастникам преступления деньги на проживание, а после теракта перевёл средства одному из исполнителей.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Организация признана террористической и запрещена на территории России.