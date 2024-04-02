Путин сделал предупреждение тем, кто пытается бороться с Россией терактами
Путин: С Россией пытаются бороться терактами, но это — обоюдоострое оружие
С Россией пытаются бороться с помощью терактов, но это — обоюдоострое оружие. Такое предупреждение заказчикам всех террористических актов сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
"Те, кто применяют это оружие, — а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, — должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие", — подчеркнул глава государства, говоря о теракте в "Крокус сити холле".
Напомним, вечером 22 марта группа террористов напала на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл". По последним данным, жертвами атаки стали 144 человека, более 550 пострадали. Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязательно доберётся до заказчиков теракта в "Крокусе".
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