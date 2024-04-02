Путин сделал предупреждение тем, кто пытается бороться с Россией терактами

С Россией пытаются бороться с помощью терактов, но это — обоюдоострое оружие. Такое предупреждение заказчикам всех террористических актов сделал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

"Те, кто применяют это оружие, — а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, — должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие", — подчеркнул глава государства, говоря о теракте в "Крокус сити холле".