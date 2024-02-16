Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой*, посчитав его излишне мягким

Генеральная прокуратура РФ обжаловала приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Гособвинение считает назначенное наказание мягким.

"В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой*. В нём ведомство указывает, что в части назначенного осуждённой срока наказания приговор излишне мягкий", — рассказали ТАСС во 2-м Западном окружном военном суде.