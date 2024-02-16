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Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой*, посчитав его излишне мягким

16 февраля, 09:59
Дарья Трепова*. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Дарья Трепова*. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Генеральная прокуратура РФ обжаловала приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Гособвинение считает назначенное наказание мягким.

"В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой*. В нём ведомство указывает, что в части назначенного осуждённой срока наказания приговор излишне мягкий", — рассказали ТАСС во 2-м Западном окружном военном суде.

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Напомним, что суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало несколько десятков человек. В последнем слове девушка частично признала вину в теракте, но заявила, что якобы не знала о взрывчатке. При этом гособвинение запрашивало для неё 28 лет лишения свободы.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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