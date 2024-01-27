Лайф узнал, где будет отбывать 27-летний срок террористка Трепова*

Дарью Трепову*, которую приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, планируют этапировать в исправительную колонию № 2 в посёлке Ульяновка Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, Трепова* будет отбывать срок с осуждёнными за убийства, кражи и мошенничества. В колонию её переведут после обжалования приговора, пока 26-летняя террористка находится в двухместной камере в московском СИЗО "Лефортово". При этом её могут этапировать в колонию и ранее, если изолятор окажется переполнен, что, впрочем, маловероятно.

Уточняется, что Трепову* планируют распределить по месту жительства, чтобы родственники смогли её навещать. ИК-2 в Ульяновке — единственная женская колония в Ленинградской области, она находится в 30 минутах езды от дома, где прописана осуждённая. Данное исправительное учреждение рассчитано на 982 места.

Свой срок Трепова* будет отбывать вместе с осуждёнными за убийства, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений, мошенничества и так далее. При этом 70% заключённых являются наркоманками. Как пишет SHOT, в ИК-2 содержатся только те, кто впервые попал в колонию, — "первоходы". Те, кого посадили уже во второй раз, отбывают наказание в колонии в Иванове. В ленинградском исправительном учреждении заключённые могут работать в швейном цеху, а также на производстве пластмассовых изделий, таких как автомобильные аптечки, кошачьи лотки и другое.

Кроме того, рассматривается вариант отправки Треповой* в ИК-5 в подмосковном Можайске, однако он маловероятен. На свободу она выйдет, когда ей будет 53 года.