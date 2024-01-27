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27 января, 00:16

"С ней уже всё очевидно": Политолог рассказал, что ждёт Трепову* в будущем

Политолог Рубаев заявил, что Трепова* вряд ли когда-нибудь выйдет из тюрьмы

Осуждённая за теракт в Петербурге Дарья Трепова*. Обложка © t.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Осуждённая за теракт в Петербурге Дарья Трепова*. Обложка © t.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

После того как Дарье Треповой* вынесли приговор по делу о теракте в Петербурге, некоторые лидеры общественного мнения начали обсуждать, насколько справедливым было бы приговорить злоумышленницу к смертной казни. Как рассказал в интервью радио "Комсомольская правда" политолог, эксперт по вопросам Евразийских исследований Аслан Рубаев, вынесенный судом приговор является уже достаточно строгим.

Аналитик в беседе с журналистами заявил, что приговор суда в отношении Треповой* равносилен пожизненному заключению. Он считает, что террористка уже никогда не выйдет на свободу.

"Мне кажется, что приговор очень жёсткий. Люди, наверное, хотят крови… но я думаю, что она вряд ли уже выйдет оттуда. С ней уже всё очевидно", — отметил политолог.

Помимо того, Рубаев признаётся, что сам является сторонником введения смертной казни в РФ. В то же время он убеждён, что в нынешних российских реалиях отменять на неё мораторий нельзя из-за низкого процента оправдательных приговоров.

Адвокат Треповой* объяснил её улыбку и свитер с апельсинами на заседании суда
Адвокат Треповой* объяснил её улыбку и свитер с апельсинами на заседании суда

Напомним, что в четверг, 25 января, суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Тогда погиб военкор Владлен Татарский, ещё несколько десятков человек пострадали.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Алексей Соловьёв
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