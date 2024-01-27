"С ней уже всё очевидно": Политолог рассказал, что ждёт Трепову* в будущем

После того как Дарье Треповой* вынесли приговор по делу о теракте в Петербурге, некоторые лидеры общественного мнения начали обсуждать, насколько справедливым было бы приговорить злоумышленницу к смертной казни. Как рассказал в интервью радио "Комсомольская правда" политолог, эксперт по вопросам Евразийских исследований Аслан Рубаев, вынесенный судом приговор является уже достаточно строгим.

Аналитик в беседе с журналистами заявил, что приговор суда в отношении Треповой* равносилен пожизненному заключению. Он считает, что террористка уже никогда не выйдет на свободу.

"Мне кажется, что приговор очень жёсткий. Люди, наверное, хотят крови… но я думаю, что она вряд ли уже выйдет оттуда. С ней уже всё очевидно", — отметил политолог.

Помимо того, Рубаев признаётся, что сам является сторонником введения смертной казни в РФ. В то же время он убеждён, что в нынешних российских реалиях отменять на неё мораторий нельзя из-за низкого процента оправдательных приговоров.

Напомним, что в четверг, 25 января, суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Тогда погиб военкор Владлен Татарский, ещё несколько десятков человек пострадали.