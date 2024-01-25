Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. При этом гособвинение просило для неё 28 лет колонии общего режима.