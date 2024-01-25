Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге
Дарья Трепова*, признанная виновной в причастности ко взрыву в кафе и убийству военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. При этом гособвинение просило для неё 28 лет колонии общего режима.
Кроме того, судья полностью удовлетворил гражданские иски пострадавших к Дарье Треповой* — суммарно на 16 495 000 рублей.
Отметим, что на оглашение приговора девушка пришла в позитивном свитере с мандаринками.
Дарья Трепова* в суде. Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Укрывавшему Трепову* Дмитрию Касинцеву дали 1 год 9 месяцев в колонии общего режима.
Напомним, 2 апреля 2023 года в одном из петербургских баров прогремел взрыв. В результате погиб военкор Владлен Татарский, который проводил там творческую встречу. Также несколько десятков человек были ранены. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. 15 ноября начался суд над ней. Выяснилось, что на преступление её толкнули украинские кураторы, за "работу" она получила 195 тысяч рублей. Девушка частично признала вину в теракте, но заявила, что якобы не знала о взрывчатке. В своём последнем слове на суде Трепова* попросила прощения у пострадавших и заявила, что ей "очень больно".
* Внесена в список террористов и экстремистов.