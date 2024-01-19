Убийца военкора Татарского пожалела, что не выкинула статуэтку с бомбой в Неву Дарья Трепова* в суде пожалела, что не выкинула статуэтку со взрывчаткой в Неву 19 января, 13:59 Дарья Трепова*. Обложка © ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky

Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) Дарья Трепова* в ходе судебного заседания пожалела, что не выбросила начинённую взрывчаткой статуэтку в Неву. Тогда "ничего этого не было бы", отметила подсудимая. Её слова передаёт корреспондент Лайфа из зала судебного заседания.

"Я правда испугалась, струсила и попыталась скрыться. Был выбор помочь, обратиться в органы, а была возможность спасти себя. Я выбрала последнее. Конечно, лучше бы я выкинула статуэтку в Неву и пошла дальше по своим делам — и ничего бы этого не было", — сказала Трепова*.

Статуэтка с бомбой внутри, которую подарили военкору Татарскому. Обложка © LIFE

Она добавила, что якобы не знала о взрывном устройстве и думала, что внутри статуэтки находится только прослушивающее устройство. Обвиняемая попросила прощения у пострадавших и заявила, что не представляет их эмоции, так как находится "с другой стороны". Трепова* заявила, что раскаивается в содеянном, но не хочет, чтобы её жалели, поэтому не будет демонстрировать свои чувства. Также она призналась, что "странно себя чувствует после этого происшествия" и ощущает заторможенность, отвечая на вопросы.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Авторы Татьяна Миссуми