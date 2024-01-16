Подорвавшая военкора Татарского Дарья Трепова* выполняла задания кураторов, чтобы уехать на Украину
Устроившая теракт в Петербурге Трепова* заявила, что хотела уехать на Украину
Дарья Трепова*. Обложка © ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky
Дарья Трепова*, которую судят за теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, заявила, что выполняла задания украинских кураторов — журналиста Романа Попкова и его друга, которого она знала под именем Гештальт. Целью её было уехать на Украину.
Трепова* заявила, что подписалась на Попкова в соцсетях ещё весной 2022 года. Она сама связалась с ним и спрашивала, нет ли возможности поехать волонтёром на Украину. Через полгода Попков написал, что готов помочь с переездом. После этого он начал давать Дарье небольшие поручения, а затем познакомил с другом под ником Гештальт. Настоящего его имени Трепова* не знает, но именно он отправил ей посылку с бюстом Владлена Татарского, который и взорвался в петербургском кафе.
"8 марта посылка приехала. Гештальт спросил меня: "А ты догадалась, что в посылке? Там бюст Татарского!" Я посмеялась. Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал её размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер", — рассказала подсудимая.
Она поверила, что в посылке нет ничего страшного, но ей показалось странным, что снизу бюста был прикреплён пенопласт, а под ним металлический диск.
Напомним, что покушение на Владлена Татарского было совершено в петербургском баре в начале апреля 2023 года. Прогремевший там взрыв убил самого военкора и ранил несколько десятков человек. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. 15 ноября начался суд над ней. Девушка частично признала вину в теракте, но заявила, что якобы не знала о взрывчатке. Кстати, за преступление она получила от украинских кураторов 195 тысяч рублей, и теперь ей грозит пожизненное заключение.
* Внесена в список террористов и экстремистов.