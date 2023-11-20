Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Власти Электростали показали фото с места отражения атаки беспилотника

Алкоголь и табак в России можно будет покупать без паспорта, но есть нюанс

Вильфанд: 2023 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Британская атомная подлодка чудом избежала катастрофы в Атлантическом океане

Хуситы рассказали, что ждёт экипаж захваченного судна Galaxy Leader

Президентом Аргентины стал крайне правый противник России и БРИКС

Илон Маск опроверг обвинения в антисемитизме из-за комментария о евреях

Ещё 117 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Москву

Кубинцы прилетели на матч со сборной России без нужных бутс

Жена экс-президента США Джимми Картера Розалин скончалась в возрасте 96 лет

Трепова* планировала подорвать военкора Татарского в марте в Москве

20 ноября, 06:58

LIFE

Дарья Трепова*, которую сейчас судят за теракт в Санкт-Петербурге, планировала совершить подрыв в Москве. По данным "Mash на Мойке", девушка настаивала, что подарить статуэтку военкору Владлену Татарскому нужно на лекции в Российском новом университете, но от такого плана её отговорили кураторы.

По данным материалов дела, изначально Трепова* планировала подарить золотой бюст на встрече военкора со сторонниками в Российском новом университете в Москве 28 марта. Но в последний момент террористку от задуманного отговорил её главный куратор "Гештальт".

Однако на этой мартовской встрече в РосНОУ Трепова* всё-таки была — именно там она познакомилась с военкором и вручила ему якобы сделанные ей самой патриотические открытки. При знакомстве Дарья представилась реально существующей студенткой Санкт-Петербургской академии им. Репина Анастасией. В том числе благодаря этой встрече спустя пять дней в Петербурге Дарья Трепова* всё же совершит теракт — Максим узнает "Настю" и разрешит вручить ему статуэтку.

Назван размер гонорара Дарье Треповой* за убийство военкора Татарского

Назван размер гонорара Дарье Треповой* за убийство военкора Татарского

Напомним, что покушение на Владлена Татарского было совершено в петербургском баре в начале апреля 2023 года. Прогремевший там взрыв убил самого военкора и ранил несколько десятков человек. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. 15 ноября начался суд над ней. Девушка частично признала вину в теракте, но заявила, что якобы не знала о взрывчатке.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!