Трепова* планировала подорвать военкора Татарского в марте в Москве

Дарья Трепова*, которую сейчас судят за теракт в Санкт-Петербурге, планировала совершить подрыв в Москве. По данным "Mash на Мойке", девушка настаивала, что подарить статуэтку военкору Владлену Татарскому нужно на лекции в Российском новом университете, но от такого плана её отговорили кураторы.

По данным материалов дела, изначально Трепова* планировала подарить золотой бюст на встрече военкора со сторонниками в Российском новом университете в Москве 28 марта. Но в последний момент террористку от задуманного отговорил её главный куратор "Гештальт".

Однако на этой мартовской встрече в РосНОУ Трепова* всё-таки была — именно там она познакомилась с военкором и вручила ему якобы сделанные ей самой патриотические открытки. При знакомстве Дарья представилась реально существующей студенткой Санкт-Петербургской академии им. Репина Анастасией. В том числе благодаря этой встрече спустя пять дней в Петербурге Дарья Трепова* всё же совершит теракт — Максим узнает "Настю" и разрешит вручить ему статуэтку.