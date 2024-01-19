Прокурор запросил 28 лет колонии для Треповой* по делу о теракте в Петербурге
Дарья Трепова*. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV
Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой*, которую судят за теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года.
"Прокурор просит суд признать Трепову виновной и назначить ей наказание в виде 28 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 800 000 рублей", — рассказали в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Для друга Треповой, в квартире которого она пряталась после теракта, запросили год и 10 месяцев колонии общего режима.
Напомним, 2 апреля 2023 года в одном из петербургских баров прогремел взрыв. В результате погиб военкор Владлен Татарский, который проводил там творческую встречу. Также несколько десятков человек были ранены. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. 15 ноября начался суд над ней. На преступление её толкнули украинские кураторы, за "работу" она получила 195 тысяч рублей. Девушка частично признала вину в теракте, но заявила, что якобы не знала о взрывчатке.
* Внесена в список террористов и экстремистов.