Прокурор запросил 28 лет колонии для Треповой* по делу о теракте в Петербурге 19 января, 11:32 Дарья Трепова*. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой*, которую судят за теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года.

"Прокурор просит суд признать Трепову виновной и назначить ей наказание в виде 28 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 800 000 рублей", — рассказали в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Для друга Треповой, в квартире которого она пряталась после теракта, запросили год и 10 месяцев колонии общего режима.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Авторы Александра Вишнякова